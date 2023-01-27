В Калуге детскую площадку на Правобережье залило канализационными отходами

В Калуге коммунальное ЧП произошло в микрорайоне Правобережье. Из-за засора канализации на детскую площадку у дома №41 вылились отходы.

Как сообщили в соцсетях местные жители, фекалии замерзли.

- Специалисты водоканала устранили засор на канализационных сетях, - прокомментировали ситуацию в министерстве строительства и ЖКХ Калужской области. - К сожалению, в систему канализации попадают предметы, которые не подлежат утилизации подобным образом.

По словам жителей Правобережья, проблема возникла несколько месяцев назад, когда из-под люков начала течь вода:

- Тут же за домом №43 на выезде из дворов, между двумя стоянками, тоже льет и уже не первый месяц. Вы же все видели наледь на выезде! Люк находится на большой стоянке, скрыт под травой, никто не занимается этим вопросом уже несколько месяцев!

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