В Калужской области вторую неделю ищут 33-летнего мужчину
В городе Киров Калужской области с 16 января ищут 33-летнего Ивана Кондрашова. Об этом в пятницу, 27 января, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Волонтеры опубликовали приметы пропавшего мужчины:
- Рост – 175 см,
- Светло-русые волосы,
- Голубые глаза,
- Серо-оранжевый зимний костюм с капюшоном и надписью CANADA, черные спортивные ботинки с белой подошвой, шапка песочного цвета.
Если вы что-то знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.
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