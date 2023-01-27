В Калужской области вторую неделю ищут 33-летнего мужчину

В городе Киров Калужской области с 16 января ищут 33-летнего Ивана Кондрашова. Об этом в пятницу, 27 января, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

Волонтеры опубликовали приметы пропавшего мужчины:

Рост – 175 см,

Светло-русые волосы,

Голубые глаза,

Серо-оранжевый зимний костюм с капюшоном и надписью CANADA, черные спортивные ботинки с белой подошвой, шапка песочного цвета.

Если вы что-то знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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