В Калуге водитель «Лады» врезался в постамент «Пушек» на улице Московской

Около 8:20 утра в пятницу, 27 января, на улице Московской в Калуге водитель «Лады Приоры» врезался в постамент памятника бессмертной славе Российскому и Советскому оружию. Обычно его просто называют «Пушки». Фото с места аварии опубликовало ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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