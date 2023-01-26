В Калуге нашли подозрительный сверток рядом со Следственным комитетом
Днем в четверг, 26 января, на перекрестке улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина в Калуге оцепили территорию рядом со зданием Следственного комитета.
Это произошло из-за подозрительного свертка, оставленного кем-то на аллее Ветеранов.
Сейчас на месте работает группа разминирования.
UPD. Тревога оказалась ложной. В пакете лежали одежда и мобильный телефон.
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