В Калуге нашли подозрительный сверток рядом со Следственным комитетом

Днем в четверг, 26 января, на перекрестке улиц Степана Разина и Салтыкова-Щедрина в Калуге оцепили территорию рядом со зданием Следственного комитета.

Это произошло из-за подозрительного свертка, оставленного кем-то на аллее Ветеранов.

Сейчас на месте работает группа разминирования.

UPD. Тревога оказалась ложной. В пакете лежали одежда и мобильный телефон.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.