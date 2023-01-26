Под Калугой водитель КамАЗа сбил перебегавшего дорогу мужчину

Как мы уже рассказывали, утром 25 января на въезде в Воротынск сбили пешехода. Подробности об этой аварии в четверг нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 57-летний водитель КамАЗа ехал со стороны Перемышля и сбил 45-летнего мужчину, который внезапно выскочил на проезжую часть.

С различными травмами пострадавшего пешехода госпитализировали.

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