В Калуге два человека пострадали в «Шевроле», который врезался в отбойник на Южном обходе

В ночь на 25 января в Калуге на Южном обходе в районе моста через Оку в Анненках произошло ДТП. Подробности в четверг сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 20-летний водитель «Шевроле Круз» двигался со стороны Анненок, не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

Различные травмы получил сам молодой водитель и его 23-летняя пассажирка. Автомобилиста госпитализировали, а девушку отпустили домой.

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