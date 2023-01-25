Девять человек погибли в страшном ДТП на дороге Калуга – Тула

Около 16:30 в среду, 25 января, на дороге Калуга – Тула в Тульской области микроавтобус «Фольксваген» столкнулся с грузовым автомобилем. Уже известно о девяти погибших, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла в районе поворота на трассу М2.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на встречную полосу. После этого автомобили оказались в кювете.

На месте происшествия продолжается спасательная операция.

Уже возбуждено уголовное дело о массовой гибели людей в ДТП.

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