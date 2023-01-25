В Калужской области 62-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Киа»

Как мы уже рассказывали, 24 января на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе перевернулся автомобиль «Киа Рио». Подробности об этом происшествии в среду сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 62-летний водитель двигался в сторону Калуги, не справился с управлением в районе деревни Кожановка и съехал в кювет.

Различные травмы получил сам автомобилист. Его госпитализировали в больницу Сухиничей.

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