В Калужской области «Киа» врезался в дерево и перевернулся

Около 9 утра во вторник, 24 января, на трассе М3 «Украина» в Думиничском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Киа Рио» не справился с управлением недалеко от деревни Кожановка и съехал в кювет. Там машина врезалась в дерево и перевернулась.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

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