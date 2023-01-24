В Калужской области водитель фуры сбил 62-летнего пешехода рядом с переходом

Вечером 23 января в Медыни на трассе А130 сбили пешехода. О причинах происшествия сообщили во вторник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 48-летний водитель фуры «Даф» ехал в сторону Москвы и сбил 62-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть на перекрестке не по переходу.

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу, но позже отпустили домой.

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