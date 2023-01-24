В Калужской области 52-летний мужчина пострадал в перевернувшемся «Фольксвагене»

Как мы уже рассказывали, около 15:00 в понедельник, 23 января, в Дзержинском районе перевернулся автомобиль «Фольксваген Туарег». Подробности о происшествии во вторник сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 52-летний водитель не справился с управлением у деревни Горки на дороге между Кондрово и деревней Никольское.

С различными травмами автомобилиста отвезли в кондровскую больницу. Врачи оказали ему помощь и отпустили домой.

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