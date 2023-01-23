Упавшая береза убила 62-летнего мужчину в Калужской области

В прошедшую субботу, 21 января, в одном из лесов Барятинского района погиб 62-летний мужчина. О возбуждении уголовного дела по статье «Причинение смерти по неосторожности» в понедельник сообщило региональное управление Следственного комитета.

По версии следствия, погибший занимался заготовкой леса. Спиленное дерево задело березу, и та упала на мужчину. Травмы оказались смертельными.

По предварительным данным, погибший в трудовых отношениях с предпринимателем не состоял, работал по устной договоренности.

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