«Фольксваген Туарег» перевернулся в Калужской области

Около 15:00 в понедельник, 23 января, в Дзержинском районе съехал с дороги и перевернулся автомобиль «Фольксваген Туарег». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением рядом с деревней Горки.

МЧС сообщило, что в аварии пострадал один человек.

Информация о его состоянии уточняется.

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