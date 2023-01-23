«Фольксваген Туарег» перевернулся в Калужской области
Около 15:00 в понедельник, 23 января, в Дзержинском районе съехал с дороги и перевернулся автомобиль «Фольксваген Туарег». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель не справился с управлением рядом с деревней Горки.
МЧС сообщило, что в аварии пострадал один человек.
Информация о его состоянии уточняется.
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