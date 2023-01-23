В Калужской области водитель цистерны врезался в стоящие автомобили

Как мы уже рассказывали, поздно вечером 22 января на дороге между Людиново и Брянском произошло ДТП с участием трех автомобилей. Подробности о происшествии сообщили в понедельник в региональном управлении ГИБДД.

По предварительным данным, 53-летний водитель грузового «Мерседеса» с цистерной не учел дорожные условия и врезался в стоящие «Ивеко» и «Киа Рио».

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник аварии.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.