В Калуге водитель грузовика «Дэу» сбил 68-летнюю женщину на переходе

Как мы уже рассказывали, 22 января на улице Суворова в Калуге сбили пешехода. Подробности об этом происшествии сообщили в понедельник в УГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем грузовика поворачивал с Герцена налево на Суворова и сбил 68-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по переходу.

С различными травмами пенсионерку отвезли в областную больницу. Позже врачи отпустили ее домой.

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