В Калуге 23-летняя девушка попала в больницу, врезавшись в отбойник

Как мы уже рассказывали, около 7 утра в воскресенье, 22 января, на пересечении Киевской трассы и дороги Калуга – Медынь произошло ДТП. Подробности в понедельник рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 23-летняя девушка за рулем «Лады Калина» ехала со стороны села Льва Толстого, не справилась с управлением и врезалась в металлический отбойник.

С различными травмами ее госпитализировали в областную больницу в Анненках.

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