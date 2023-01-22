В центре Калуги водитель грузовика сбил пешехода
Около 10:30 утра в воскресенье, 22 января, на улице Суворова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, водитель грузовика «Дэу» поворачивал с Герцена налево на Суворова и сбил человека.
МЧС сообщило об одном пострадавшем.
Точные обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.
Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.