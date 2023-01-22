В центре Калуги водитель грузовика сбил пешехода

Около 10:30 утра в воскресенье, 22 января, на улице Суворова в Калуге сбили пешехода. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель грузовика «Дэу» поворачивал с Герцена налево на Суворова и сбил человека.

МЧС сообщило об одном пострадавшем.

Точные обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции.

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