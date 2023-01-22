Водитель «Лады» врезался в отбойник на трассе под Калугой

Около 7 утра в воскресенье, 22 января, на 174 километре трассы М3 «Украина» произошло ДТП. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель «Лады Калины» не справился с управлением и врезался в отбойник.

Пострадал один человек.

Ранее спасатели предупреждали о гололедице на дорогах региона.

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