Два человека погибли в Калужской области в столкновении «Ниссана» и фуры

Как мы уже рассказывали, в ночь на субботу, 21 января, на 235 километре трассы А130 в Мосальском районе столкнулись фура «Вольво» и легковой автомобиль «Ниссан». В этом происшествии погибли два человека, сообщили нам в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением и съехал в кювет, а двигавшийся в том же направлении легковой автомобиль врезался в прицеп большегруза.

Водители фуры и легкового автомобиля погибли на месте, еще один человек доставлен в больницу.

Ведется следствие.

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