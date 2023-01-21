В Калужской области «Ниссан» влетел под фуру

Около 4 часов утра в субботу, 21 января, на трассе А130 в Мосальском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

Рядом с поворотом на Мосальск столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Ниссан Альмера».

Легковушка частично оказалась под прицепом фуры.

Спасатели сообщили о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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