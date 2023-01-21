В Калужской области «Ниссан» влетел под фуру
Около 4 часов утра в субботу, 21 января, на трассе А130 в Мосальском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
Рядом с поворотом на Мосальск столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Ниссан Альмера».
Легковушка частично оказалась под прицепом фуры.
Спасатели сообщили о нескольких пострадавших.
Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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