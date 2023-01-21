В Калужской области пропал 27-летний мужчина

Около 6 утра в пятницу, 20 января, в деревне Федоровка Медынского района ушел из дома и пропал 27-летний Денис Понасов. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».

По информации волонтеров, он также может находится в Брянске.

Куда именно мог направиться пропавший, в «ЛизаАлерт» не уточняют.

Опубликованы приметы Дениса:

Рост: 190 см,

Худощавое телосложение,

Голубые глаза,

Темно-русые волосы, короткая стрижка,

Был одет в зеленый камуфлированный бушлат с меховым воротником без капюшона, черный спортивный свитер, коричневые брюки, черные сапоги, темно-синюю шапку с надписью TikTok.

Если вы что-либо знаете о пропавшем, звоните по телефонам 112 или 88007005452.

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