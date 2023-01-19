В Калуге 22-летний мужчина испортил фасад Театра кукол

Утром в четверг, 19 января, управление МВД по Калужской области сообщило о задержании в Калуге 22-летнего мужчины, который 1 января разрисовал фасад Театра кукол на улице Кирова.

Действия молодого человека попали на запись камеры наблюдения.

Он нарисовал граффити баллончиком с краской.

Полиция опубликовала видео с покаянием. Молодой калужанин заявил, что больше так делать не будет. Ему грозит штраф по административной статье.

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