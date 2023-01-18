В Калужской области 11-летняя девочка пострадала в перевернувшемся «Хендае»

Как мы уже рассказывали, около 10 утра 17 января на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» перевернулся автомобиль «Хендай Солярис». Подробности о происшествии в среду, 18 января, сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 39-летний водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет.

Различные травмы получила 11-летняя девочка. Она попала в больницу.

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