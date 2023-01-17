В Калужской области перевернулся «Хендай»

Около 10 утра во вторник, 17 января, на дороге между Перемышлем и трассой М3 «Украина» перевернулся автомобиль «Хендай Солярис». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и съехал в кювет рядом с деревней Сильково.

Спасатели сообщили о нескольких пострадавших.

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