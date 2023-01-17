В Калуге мужчина поджег три дачи

Во вторник, 17 января, полиция сообщила о завершении расследования уголовного дела о поджогах дач на окраине Калуги.

Обвиняемым по делу проходит житель областного центра.

На место преступления он приезжал на электричке.

Следствие считает, что калужанин не только сжег три дачи, но и наворовал вещей на 320 тысяч рублей.

В ближайшее время по делу начнется суд.

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