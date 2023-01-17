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В Калужской области 74-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Ауди»

Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.01.2023 10:50 0 389
В Калужской области 74-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Ауди»

Около 19:20 в понедельник, 16 января, в Сухиничском районе перевернулся автомобиль «Ауди 80». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель легковушки не учел погодные условия и съехал в кювет на дороге между Сухиничами и поселком Середейский.

Различные травмы получила 74-летняя пассажирка «Ауди». Ее доставили в областную больницу в Калугу.

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Дмитрий Ивьев , Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Опубликовано: 17.01.2023 10:50 0 389
Тэги: происшествие дтп мчс гибдд
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