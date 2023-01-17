В Калужской области 74-летняя женщина пострадала в перевернувшемся «Ауди»

Около 19:20 в понедельник, 16 января, в Сухиничском районе перевернулся автомобиль «Ауди 80». Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 36-летний водитель легковушки не учел погодные условия и съехал в кювет на дороге между Сухиничами и поселком Середейский.

Различные травмы получила 74-летняя пассажирка «Ауди». Ее доставили в областную больницу в Калугу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.