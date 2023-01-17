В Калужской области водитель «Шевроле» сбил 71-летнюю женщину

Около 17:20 в понедельник, 16 января, на трассе А130 в черте Медыни сбили пешехода. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 31-летний водитель «Шевроле Ланос» двигался со стороны Москвы и сбил 71-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую пенсионерку отвезли в областную больницу в Калуге.

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