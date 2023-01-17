Восемь пострадавших в массовом ДТП на улице Кирова в Калуге врачи отпустили домой

В массовом ДТП с маршруткой на улице Кирова в Калуге вечером 16 января пострадали девять человек.

Восьми из них госпитализация не понадобилась. Врачи осмотрели их в областной больнице и БСМП и отпустили домой, рассказал министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель маршрутки потерял сознание за рулем. Ранее мы публиковали видео с регистратора, на которое попал момент аварии.

Проверку в связи с происшествием проводит Следственный комитет.

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