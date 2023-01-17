Опубликовано видео массового ДТП на улице Кирова в Калуге

Как мы уже рассказывали, около 18:30 в понедельник, 16 января, на улице Кирова в Калуге на участке между Театральной площадью и улицей Герцена произошло массовое ДТП.

Водитель маршрутки №80 двигался в сторону сквера Мира, потерял сознание за рулем и врезался в семь легковых автомобилей.

Очевидец ДТП, ехавший как раз за маршруткой, выложил в соцсетях запись с регистратора.

Разбитыми оказались, помимо «Газели», «Рено Логан», два «Хендая Туксон», «Шкода Октавиа», «Ауди А4», «Киа Соул» и «Сузуки».

Пострадали девять человек. При этом восьми из них госпитализация не понадобилась, врачи отпустили их домой.

Видео ДТП.

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