В центре Калуги маршрутка врезалась в семь машин, пострадали девять человек

Около 18:30 в понедельник, 16 января, массовое ДТП произошло на улице Кирова в Калуге у дома №19. Об этом нам рассказали в прокуратуре Калужской области.

По предварительным данным, водитель маршрутки №80 двигался в сторону сквера Мира, потерял сознание за рулем и врезался в семь автомобилей.

По информации управления МВД по Калужской области, травмы получили три человека – водитель и пассажир маршрутки и водитель легкового автомобиля.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

UPD. Министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко сообщил, что количество пострадавших возросло до девяти.

- Один из них доставлен в Сосновую рощу с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения, - уточнил глава регионального Минздрава. - Четыре пациента с подозрением на черепно-мозговые травмы госпитализированы в областную больницу. Остальные с ушибами разной степени тяжести доставлены в БСМП. На месте происшествия работали сразу пять бригад скорой помощи. Первая прибыла на место через 13 минут после вызова.

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