В Калуге 17-летний парень пострадал в столкновении «Фольксвагена» и «Мерседеса»

Около 15:15 в воскресенье, 15 января, на улице Светлой в Калуге в районе дома №13 столкнулись два легковых автомобиля. Об этом рассказали в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 40-летний водитель «Фольксвагена Кадди» ехал по Светлой в сторону деревни Галкино и при повороте налево не уступил дорогу встречному «Мерседесу С220».

Различные травмы получил 17-летний пассажир «Мерседеса». Его отвезли в областную больницу, но позже отпустили домой.

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