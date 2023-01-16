В Калуге 18-летние парень и девушка пострадали в ДТП на улице Кирова

В ночь на 14 января в Калуге на перекрестке улиц Кирова и Плеханова столкнулись два легковых автомобиля. Подробности сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, примерно в 1:45 28-летний мужчина за рулем «Форда Фокуса» ехал по Кирова в сторону сквера Мира и врезался в «Мерседес», двигавшийся по Плеханова в сторону улицы Суворова.

Различные травмы получили 18-летняя девушка и 18-летний юноша, находившиеся в «Мерседесе».

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