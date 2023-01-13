В Калужской области несколько человек пострадало в столкновении «Хендая» и «Сузуки»

Около 11:00 в пятницу, 13 января, на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, недалеко от поворота на Мещовск столкнулись «Хендай» и «Сузуки».

МЧС сообщило о нескольких пострадавших.

Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

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