Прокуратура сообщила о результатах проверки после падения девочки с каната в Калуге

Как мы уже рассказывали, 23 декабря в спортзале школы №14 в Калуге во время занятий областного центра туризма, краеведения и экскурсий упала с каната и получила травмы 12-летняя девочка. На следующий день было возбуждено уголовное дело. А в пятницу, 13 января, прокуратура Калужской области сообщила о результатах проверки.

- В действиях должностных лиц учреждения дополнительного образования выявлены нарушения правил эксплуатации спортивного оборудования, непринятие мер по обеспечению техники безопасности при освоении программы, - говорится в комментарии прокуратуры. - В целях устранения нарушений и недопущения их впредь прокуратурой области в адрес министра образования и науки Калужской области внесено представление. Отделом дознания УМВД России по г. Калуге расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 118 УК РФ.

Девочку на данный момент выписали из больницы. Она проходит курс реабилитации дома.

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