В Калужской области 45-летняя женщина пострадала в перевернувшейся «Ладе»

Около 19:40 в четверг, 12 января, на дороге Калуга – Перемышль – Белев – Орел в Перемышльском районе произошло ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады Ларгус» двигался в сторону Калуги, съехал в кювет, и машина перевернулась.

Различные травмы получила 45-летняя пассажирка. Ее доставили в больницу в Анненках.

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