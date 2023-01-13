В Калуге ночью сгорели две «Газели»
В ночь на пятницу, 13 января, в Калуге произошел пожар на Грабцевском шоссе. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.
По предварительным данным, на парковке сгорели две грузовые «Газели».
- Сначала белый дым пошел, - рассказал нам очевидец происшествия, приславший видео. - Потом вспыхнуло под капотом «Газели». Три минуты - и уже вся кабина горит. Через минут семь огонь перекинулся на соседнюю «Газель».
Из людей никто не пострадал. Причиной пожара стала техническая неисправность одного из автомобилей.
Ущерб оценили примерно в два миллиона рублей.
Пожар попал на видео нашего читателя.
Последствия пожара.
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