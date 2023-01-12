В Калужской области остались без отопления детские сады и школы

В четверг, 12 января, жители Козельска пожаловались губернатору на отсутствие отопления в школах и детских садах.

- Вторые сутки в городе Козельске нет отопления, - написала одна из местных жительниц. - Дети в школах учатся при плюс 11 градусах. Зато Европа мерзнет. Может, Козельск тоже Европа?

На эту публикацию отреагировали в министерстве образования и науки Калужской области.

- В одном из микрорайонов Козельска, к сожалению, возникли сложности с работой котельной, - пояснили в министерстве. - Это отразилось на подаче тепла в школы и детские сады, сейчас ведутся ремонтные работы, специалистами принимаются все возможные меры, чтобы как можно быстрее возобновить подачу тепла в полном объёме, планируем, что к понедельнику полноценное отопление удастся восстановить. Руководители организаций используют обогреватели на период ремонта, чтобы достичь нормативной температуры. Процесс восстановительных работ находится на контроле.

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