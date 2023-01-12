В Калужской области 32-летний водитель «Шевроле Нивы» попал в реанимацию

Как мы уже рассказывали, утром 11 января на дороге между Козельском и Хвастовичами в Ульяновском районе вылетел в кювет и врезался в дерево автомобиль «Нива». Подробности об этом происшествии сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 32-летний водитель легковушки ехал в сторону Козельска и не справился с управлением.

Различные травмы получил сам автомобилист. Он попал в реанимацию больницы в Козельске.

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