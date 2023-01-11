В Калуге произошел пожар в школе №6

Вечером в среду, 11 января, в школе №6 на улице Гагарина в Калуге произошел пожар. Об этом сообщили в городской управе.

По предварительным данным, в подсобном помещении случилось короткое замыкание в холодильнике. Площадь пожара составила около одного квадратного метра.

Холодильник удалось потушить с помощью огнетушителя.

Никто из людей не пострадал.

Проверку по поводу задымления проводит прокуратура Калужской области.

Из-за прибывших пожарных расчетов движение на улице Гагарина в сторону Правого берега была затруднено.

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