В Калужской области сбитый водителем «Лады» пешеход через месяц умер в больнице

В Калужской области в суд направлено дело 39-летнего мужчины из Козельского района. В июле он сбил пешехода и скрылся с места аварии. Пострадавший спустя месяц умер в больнице, рассказали в среду, 11 января, в региональной прокуратуре.

ДТП произошло ночью в черте деревни Стенино.

Предполагаемому виновнику грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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