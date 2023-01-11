В Калуге школьный автобус врезался в «Хендай» на улице Гагарина

Около 16:20 во вторник, 10 января, на улице Гагарина в Калуге у дома №13 произошло ДТП. Подробности нам сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 55-летний водитель школьного автобуса ехал по Гагарина со стороны центра, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Хендай Солярис».

Различные травмы получила 40-летняя женщина, которая управляла легковушкой.

Врачи оказали калужанке помощь в областной больнице и отпустили домой.

UPD. - Пассажиров в автобусе не было, водитель не пострадал. Транспорт направлялся в автопарк, - прокомментировали в министерстве образования и науки Калужской области.

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