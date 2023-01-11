В Калужской области водитель «Тойоты» сбил женщину

Около 7:30 утра во вторник, 10 января, на улице Ленина в Сухиничах сбили пешехода. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 70-летний водитель «Тойоты Калдина» сбил 65-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому переходу.

Пострадавшую пенсионерку отвезли в больницу. Позже врачи отпустили ее домой.

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