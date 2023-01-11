В Калуге ученик школы распылил перцовый газ в классе

В Калуге один из учеников старших классов школы №50 на улице Заречной распылил в кабинете перцовый газ. Об этом в среду, 11 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Ведомство проводит проверку.

Ранее в соцсетях появилась информация, что инцидент произошел 10 января.

- Ученик распылил в классе перцовый баллончик, - описал ситуацию очевидец. – Дождался, пока все дети зайдут в класс, и после этого совершил данное происшествие. Одноклассники этого мальчика до сих пор находятся в шоковом состоянии, у некоторых началась аллергическая реакция.

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