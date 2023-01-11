В Калужской области 26-летняя женщина погибла в ДТП, два человека попали в реанимацию

Как мы уже рассказывали, в 9 утра 10 января на трассе М3 «Украина» в Мещовском районе столкнулись легковые автомобили «Фольксваген Поло» и «Киа Рио». В среду в ГИБДД сообщили некоторые подробности.

По предварительным данным, 38-летний водитель «Фольксвагена» двигался в сторону Калуги, выехал на встречную полосу и врезался в «Киа».

Погибла 26-летняя пассажирка «Фольксвагена». В реанимацию попали водитель «Поло» и 50-летняя пассажирка «Киа».

Травмы также получили трехлетний мальчик из «Фольксвагена» и 62-летний водитель «Киа».

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