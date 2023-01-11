В Калужской области 18-летний водитель «Лады» врезался в автобус

Около 7 утра во вторник, 10 января, рядом с селом Бурнашево Козельского района произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.

По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ.

Различные травмы получил сам предполагаемый виновник.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.