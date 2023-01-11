В Калужской области 18-летний водитель «Лады» врезался в автобус
Около 7 утра во вторник, 10 января, рядом с селом Бурнашево Козельского района произошло ДТП. Подробности сообщили в УГИБДД по Калужской области.
По предварительным данным, 18-летний водитель «Лады» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в автобус ПАЗ.
Различные травмы получил сам предполагаемый виновник.
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