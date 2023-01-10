В Калуге вывозят грунт с обрушившегося склона у музея космонавтики

В Калуге продолжаются работы по вывозу грунта со склона у музея космонавтики, который обрушился в результате оползня 2 января. Об этом во вторник на планерке в горуправе рассказал городской голова Дмитрий Денисов.

Причиной происшествия городские власти называют переувлажнение грунта.

Начальник управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Юлия Ковтун пояснила, что оползень произошел по бокам от укрепленного в предыдущие два года участка.

- Пока выводы делать рано, комиссия только начала работать, там сейчас будут выполнены определенные изыскания, будут привечены компании, которые делали проект по укреплению склона, - отметила Ковтун. - Цель комиссии – не найти и наказать виновных, хотя, безусловно, задача такая тоже стоит, а предотвратить проявление подобных явлений в будущем.

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