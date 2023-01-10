В Калуге незаконно вырубили лес

В Калуге в районе СНТ «Коммунальник–2» рядом со станцией Тихонова Пустынь незаконно вырубили часть леса. Об этом во вторник, 10 января, сообщили в прокуратуре Калужской области.

Вырубка производилась в ноябре 2022 года. Кто-то срезал и вывез березы и ели.

Ущерб оценивается в 230 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Если виновников найдут, им грозит до семи лет лишения свободы.

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