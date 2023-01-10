В Калуге электромонтер получил тяжелые травмы на стройплощадке
Во вторник, 10 января, калужское региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела после несчастного случая на стройплощадке 3 октября минувшего года.
Инцидент произошел на Правом берегу, где строится многоквартирный дом.
- Произошло падение металлической шпильки на голову электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования, находящегося внутри поворотной платформы башенного крана, - пояснили в СК. - В результате пострадавшему причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью.
Сейчас ведется следствие. Уголовная статья предполагает до года лишения свободы.
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