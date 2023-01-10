В Калуге водитель избил пешехода, который не уступил ему дорогу

В Калуге 39-летнего мужчину подозревают в причинении травм случайному встречному. О возбуждении уголовного дела во вторник, 10 января, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Предполагаемый виновник ехал за рулем возле гаражей. В это время там шли два человека, один из которых не уступил автомобилисту дорогу.

Между водителем и пешеходом началась перепалка. Но ссорой дело не закончилось. Автомобилист несколько раз ударил оппонента кулаком по лицу.

У пострадавшего зафиксированы травмы средней тяжести.

За этот поступок калужанину грозит до трех лет лишения свободы.

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