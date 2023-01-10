В Калуге два человека пострадали в ДТП на окружной дороге

Около 7 утра в понедельник, 9 января, на окружной дороге в Калуге столкнулись два легковых автомобиля. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Калужской области.

По предварительной информации, 23-летняя девушка за рулем «Пежо 208» не соблюдала дистанцию и врезалась в попутный «Рено Клио» на участке между Тульской трассой и Пучково.

Различные травмы получила сама предполагаемая виновница и 32-летний водитель «Рено». Они госпитализированы в областную больницу.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.